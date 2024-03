Équipe nationale : Aliou Cissé réconforte Boulaye Dia

Boulaye Dia est en conflit avec son club, Salernitana (Serie A). Pour avoir refusé d’entrer en jeu contre l’Udinese, le weekend dernier, l’attaquant sénégalais est écarté du groupe.



L’ancien joueur de Villarreal et de Reims peut trouver du réconfort en sélection. D’après Record, il a reçu une convocation du sélectionneur national, Aliou Cissé, pour les deux prochains matchs amicaux des Lions. Le Sénégal affrontera le Bénin et le Gabon, respectivement, les 22 et 26 mars à Amiens, en France.



Boulaye Dia effectuera ainsi son retour dans la Tanière après qu’il a manqué la CAN 2023 pour cause de blessure. Retenu parmi les 27 convoqués par Aliou Cissé pour le rendez-vous ivoirien, le Lion a déclaré forfait la veille du départ de la délégation sénégalaise pour Yamoussoukro, son camp de base.