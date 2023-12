Équipe nationale: Aliou Cissé sans salaire depuis 6 mois

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, ne va certainement pas fêter Noël dans la tranquillité. Avec la pression qui pèse sur lui à la veille de la Can et à quelques jours de la publication de la liste des Lions pour cette compétition, Cissé a des soucis financiers. Selon Dsport sn, il est resté six mois sans salaire.