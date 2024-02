Équipe nationale : bientôt un nouvel adjoint pour Aliou Cissé

Après la confirmation de Aliou Cissé à son poste de sélectionneur « au moins jusqu’à la CAN 2025 », une autre décision est attendue concernant le staff de l’Équipe du Sénégal. Selon Record, il s’agit de « la confirmation prochaine de Pape Thiaw comme adjoint de Aliou Cissé ». Le journal avance qu’il ne reste plus qu’à soumettre le choix de la Direction technique nationale (DTN), pour « validation », au Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



D’après le quotidien sportif du Groupe futurs médias (GFM), la cote du sélectionneur des lions locaux et membre de la Génération 2002, a été boostée par le sacre historique du Sénégal au CHAN 2023 en Algérie.