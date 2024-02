Équipe nationale de Beach Soccer : Un échec, mille questions

Sept fois champions d'Afrique, quart de finaliste de la Coupe du monde en 2007, 2011, 2017, et demi-finaliste lors de la dernière édition en 2019, l'équipe nationale sénégalaise de Beach Soccer était attendue cette année pour surpasser ses performances antérieures à la Coupe du monde de Beach. Malheureusement, les Lions de la plage ont été éliminés en phase de poules en concédant deux défaites face à la Biélorussie (5-3) et au Japon (6-4). Une énorme déception qui a suscité de nombreuses interrogations.





Si certains évoquent la fin d'un cycle, d'autres vont plus loin en parlant d'un manque de préparation sérieuse qui aurait permis de rivaliser avec les meilleures équipes du monde telles que le Portugal, le Brésil, la Biélorussie et le Japon. Pourtant, il y a quelques mois, l'entraîneur national Mamadou Diallo alertait sur le manque de matchs amicaux internationaux, pouvant être un handicap pour espérer rivaliser avec les meilleurs.





"C'est vrai que nous avons tout gagné en Afrique. Mais nous devons rester attentifs et continuer à travailler pour rester au sommet. Il y a des équipes qui reviennent et d'autres qui font d'excellents progrès. Mais au niveau mondial, pour obtenir de bons résultats, nous devons impérativement disputer de nombreux matchs amicaux. Dans le Beach Soccer, les matchs amicaux revêtent une grande importance. En Afrique, nous pouvons avoir quelques matchs amicaux, mais si nous voulons obtenir de bons résultats au niveau mondial, nous devons jouer contre les grandes nations du monde. Toutes les équipes qui ont remporté la Coupe du monde ont disputé entre 30 et 40 matchs amicaux", avait souligné Mamadou Diallo en octobre dernier dans les colonnes du quotidien sportif Stades.