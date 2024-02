Équipe nationale du Sénégal : ‘’Pourquoi Aliou Cissé doit quitter son poste de sélectionneur’’

La Can 2023 n’est-elle pas celle de trop pour Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal et la défaite contre la Côte d’Ivoire, lundi dernier, le match de trop qui sonne le glas de l’ère Cissé sur le banc des Lions ? Depuis l’élimination inattendue du Sénégal en huitièmes de finale par le pays hôte, ces questions sont souvent évoquées. Après presque neuf ans passés sur le banc de l’équipe nationale, l’ancien capitaine des Lions peine à convaincre les plus sceptiques, malgré les bonnes performances qu’il a réalisées.











Il restera, sans doute, à jamais dans l’histoire du football Sénégal. En tant que joueur d’abord avec la génération 2002 qui avait fait rêver les Sénégalais en accédant pour la première fois à une finale de la Can et en quarts de finale de la Coupe du monde. Puis comme entraîneur avec le sacre histoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique 2021. Mais le technicien semble faire son temps, selon certains observateurs.













‘’Il faut quelqu’un qui peut provoquer un électrochoc’’













Depuis son arrivée en mars 2015, Aliou Cissé est sous le feu des critiques. Mais il a souvent eu le soutien de la fédération qui l’a maintenu. Une confiance qui avait fini par payer avec le premier titre du Sénégal remporté en 2022.













Mais la malédiction des champions en titre a frappé Cissé avec la défaite des Lions en huitièmes de finale de la Can-2023 face à la Côte d'Ivoire, après un parcours étincelant en phase de poules. Un revers amer qui met le sélectionneur du Sénégal sur chaise éjectable.













‘’L’avenir d'Aliou Cissé à la tête de cette équipe dépend des autorités. Mais il a fait son temps. À la limite, il a fait une campagne de trop ou des matches de trop. Après le sacre du Sénégal à la Can, il aurait dû prendre du recul. À la Coupe du monde 2022 aussi, c’était aussi pareil. Il aurait pu dire, après l’élimination au second tour, qu’il prend du recul, pour faire autre chose, une année sabbatique et revenir peut-être dans deux ans si les circonstances l'exigent. Mais il a décidé de rester, peut-être qu'il avait envie de bien faire, mais il a mal fait’’, analyse Babacar Khalifa Ndiaye, ancien patron du desk sport du quotidien national "Le Soleil".













Pour l’expérimenté journaliste, ‘’Il faut maintenant trouver quelqu’un qui peut provoquer un électrochoc dans cette équipe parce qu’on a ce qu’il faut. Il faut trouver quelqu’un qui peut faire en sorte que la mayonnaise prenne et que le Sénégal joue réellement à son rythme, à son niveau. Il faut trouver un technicien qui peut faire passer un massage nouveau qui peut galvaniser la troupe qui fera que le Sénégal va repartir du bon pied.’’









Pape Lamine Ndour, chef de desk sport de "Walf quotidien", abonde dans le même sens. ‘’Aliou Cissé est à bout de souffle. Est-ce qu'il a de nouvelles idées pour impulser une nouvelle dynamique à cette équipe ? Je ne le pense pas. À force de faire les mêmes choses pendant huit ans, on n’est plus inspiré’’, souligne-t-il.













Mais limoger Aliou Cissé à quelques semaines de la 3e journée des éliminatoires du Mondial-2026 serait risqué. C’est du moins l’avis d’Hubert Mbengue, directeur de publication du quotidien sportif "Record". ‘’Si Aliou a toujours faim, on devrait le laisser continuer, parce que les prochaines échéances sont très rapprochées. Casser la dynamique avec le départ d’Aliou, c’est risqué. Et qui sera son remplaçant ?’’, s’interroge-t-il.













Ce dernier de poursuivre : ‘’Nous avons une option locale. Mais est-ce que nous avons des techniciens qui ont les épaules larges pour prendre à bras le corps l’équipe nationale ? Il n’y a aucun coach local qui a duré aux côtés de Cissé comme l’a été Régis Bogard. Je pense qu’il faut le laisser continuer et lui trouver un adjoint local qui pourrait après, le Mondial le relayer.’’













Depuis la contre-performance des Lions face à la Côte d’Ivoire, Aliou Cissé fait l’objet de vives critiques et sa tête est réclamée par plusieurs Sénégalais.