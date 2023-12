Équipe nationale : Gana Guèye désigne ses successeurs dans l’entre jeu des Lions

Pour le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye, au sein de la tanière depuis 2012, et pilier des Lions avec 104 sélections, il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal.



"Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent et cela fait plaisir. On est là pour les accompagner, et le jour où on va arrêter, ils auront déjà les épaules assez fortes pour porter l'équipe ", a-t-il dit dans un entretien avec l'Aps.



Repris par Stade, le milieu d'Everton (élite anglaise) pense, pour la relève, à "des jeunes comme Pape Makhtar Sarr, qui s'impose à Tottenham (Angleterre), et Lamine Camara avec le Fc Metz (France)." D'ailleurs, Gana Guèye a été associé à la doublette dans l'entre jeu des Lions, le 18 novembre dernier, lors de la victoire (4-0) du Sénégal contre le Soudan du Sud, comptant pour la première journée (zone Afrique) des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Buteurs à l'occasion, Pape Makhtar Sarr et Lamine Camara ont participé au festival offensif.



Logé dans la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024, le Sénégal va défendre son titre continental à partir de janvier prochain.