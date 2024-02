Équipe nationale : Lamine Camara ne va plus acheter des Adidas

L’équipementier Adidas a jeté son dévolu sur deux jeunes joueurs sénégalais prometteurs. Ils sont tous les deux issus de l’académie Génération Foot.



Le plus connu est Lamine Camara. Révélation sénégalaise de la présente CAN, meilleur jeune footballeur africain 2023, ce dernier évolue depuis la saison dernière au FC Metz.



L’autre nouveau visage de la marque aux trois bandes se nomme de Amara Diouf. Toujours pensionnaire de Génération Foot, ce dernier a remporté la CAN U17 avec le Sénégal et pris part au Mondial de la catégorie.



Record, qui donne l’information, n’a pas donné les détails des contrats qui lient Adidas aux deux joueurs sénégalais.