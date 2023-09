Équipe nationale : le 12 septembre, une date et trois fois importante pour les Lions

Le 12 septembre constitue pour une date importante pour le football sénégalais. Trois événements majeurs sont programmés ce jour-là.



Au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, les Lions accueilleront en amical les Fennecs d’Algérie. Il s’agira des retrouvailles entre les finalistes de la CAN 2019, remportée par les Algériens.



Le même jour à Abidjan, la CAF effectuera le tirage de la CAN 2023, prévue l’année prochaine en Côte d’Ivoire. Les champions d’Afrique, déjà qualifiés, connaîtront leurs adversaires du premier tour.



En marge du tirage, l’instance continentale du football dévoilera les noms des hôtes des deux prochaines CAN (2025 et 2027). D’après la presse algérienne, le Maroc et le Sénégal, respectivement, seraient en pôle pour accueillir ces deux rendez-vous.