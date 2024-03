Équipe nationale : le message de Mbaye Niang à Aliou Cissé

Mbaye Niang rêve d’un retour en sélection nationale. Interrogé par un internaute sur Instagram, l’attaquant de Empoli FC, en Série A italienne, a fait un clin d’œil à l’entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé.



« J’ai à cœur de retrouver mes coéquipiers, mes frères en sélection, ainsi que le public sénégalais. J’ai été en sélection pendant un moment, et j’espère y revenir rapidement », dit-il, repris par Record.



Le journal spécialisé rappelle que l’ancien attaquant de pointe des Lions n’a plus été convoqué depuis novembre 2019. Selon ses dires, il se bat quotidiennement pour regagner sa place : « Je travaille d’arrache-pied pour mon club actuel mais aussi pour être à nouveau dans la liste des convoqués en équipe nationale. Quoi qu’il arrive, je resterai à jamais le supporter du Sénégal. »



D’après la source, Mbaye Niang qui a rejoint le club italien lors du dernier mercato hivernal jusqu’en juin 2024, a réussi ses débuts en marquant 3 buts en autant de sorties et délivré une passe décisive.