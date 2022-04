Équipe nationale locale: Pape Thiaw publie sa première liste avec Alioune B. Faty et Bouly Jr Sambou

En perspective des prochaines échéances, l’équipe nationale locale de football effectuera son premier stage de préparation du 25 au 28 avril au centre Jules François Bocardé de Toubab Dialao. À cet effet, Pape Bouna Thiaw, fraichement nommé entraineur de l’équipe nationale locale, a publié sa première liste pour entamer le travail. Au total 28 joueurs ont été convoqués par le nouveau staff technique.





Sans surprise, Alioune Badara Faty (Casa Sport) sacré champion d’Afrique avec les Lions A au mois de février dernier et Bouly Jr Sambou (Jaraaf), actuel meilleur buteur de ligue 1 (11 buts ont été inclus dans la liste. Sélectionné chez les A par Aliou Cissé contre le Togo 2-0 (7 septembre 2021) en éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, El Hadji Moutarou Baldé (Teungueth FC fait figure d’ancien dans cette nouvelle sélection. Véritable révélation de la saison en ligue 1 sénégalaise, le jeune défenseur central du Casa Sport, Mouhamed Camara (17 ans) a lui aussi été convoqué par Pape Thiaw. Outre ses joueurs, des anciens pensionnaires de la sélection U 20 comme Souhibou Gningue (Linguère), Cheikh Faye, Pape Bakary Mané et Pape Demba Diop (Diambars) et Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot) ont été appelés.