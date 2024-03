Equipe nationale : Mikayil Ngor Faye peut-il bouleverser la hiérarchie en défense ?

Le Sénégal a remporté vendredi un match amical contre le Gabon (3-0), dans lequel trois nouveaux jeunes joueurs ont fait leurs débuts. Celui qui a attiré le plus l'attention lors de ce match est Mikayil Ngor Faye, joueur de l'équipe réserve du FC Barcelone, qui a disputé sa première sélection et a marqué un superbe but. Avec cette performance remarquable, ce produit de l'académie Diambars pourrait-il changer la donne en défense ?





Deux mois après l'élimination en huitièmes de finale de la CAN par la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Sénégal était très attendue pour son premier match amical du mois de mars contre le Gabon. Pour cette rencontre, le sélectionneur Aliou Cissé, souhaitant injecter du sang neuf dans l'équipe, a convoqué trois jeunes joueurs : Mikayil Ngor Faye (Barcelone B), Seydou Sano (Al Gharafa Qatar) et Habib Diarra (Strasbourg). Bien que les trois aient tous fait leurs débuts internationaux, celui qui a brillé a été sans conteste Mikayil Ngor Faye. Aligné d'entrée comme titulaire sur le flanc gauche de la défense, le joueur du Barcelone Athlétic (réserve du FC Barcelone) a livré une performance remarquable.





Solide dans ses interventions défensives, ce robuste défenseur (1m86, 82 kg) s'est également illustré offensivement en inscrivant un but magnifique d'une frappe du pied gauche. Ces débuts prometteurs du joueur formé à l'académie Diambars de Saly laissent entrevoir une carrière prometteuse en sélection. En effet, en plus de son but, Mikayil Ngor Faye a fait preuve d'une grande maturité tant sur le plan offensif que défensif. Polyvalent, capable d'évoluer en tant que latéral gauche ou défenseur central, ce joueur de 19 ans pourrait-il bousculer la hiérarchie établie en défense ? La question mérite d'être posée au regard du potentiel technique et physique du jeune joueur.





Bien que le capitaine Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté soient des éléments indéboulonnables, le jeune joueur du prestigieux club catalan a néanmoins une carte à jouer pour convaincre le sélectionneur de revoir sa stratégie défensive. En effet, grâce à sa polyvalence, Mikayil Ngor Faye pourrait être intégré sur le flanc gauche dans une défense à trois, souvent privilégiée par Aliou Cissé. Avec sa jeunesse, sa détermination à prouver sa valeur et sa polyvalence, Mikayil Ngor Faye représente une menace pour certains titulaires de la défense sénégalaise.







Même s’il n’a pas encore joué en championnat avec le FC Barcelone, ce joueur formé à Diambars et auteur de trois buts avec l'équipe réserve du club catalan, évoluant en troisième division espagnole, semble bien parti pour perturber l'ordre établi au sein de la défense de l'équipe nationale du Sénégal.