Équipe nationale : un membre du staff de Aliou Cissé victime d’une attaque cardiaque

Le Sénégal a été tenu en échec (1-1) par le Bénin, samedi à Cotonou, en match comptant pour la 5e journée des qualifications de la CAN 2024. Les Lions étaient dans la capitale béninoise sans leur préparateur physique attitré, Teddy Pellerin. Ce dernier a été victime d’une attaque cardiaque mercredi, soit deux jours avant le départ de la délégation sénégalaise.



D’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, l’expert français a été évacué à l’hôpital de Fann où il a subi une intervention chirurgicale. Le journal n’a pas donné de précision sur le déroulement de l’opération, mais i il révèle que Pellerin a été évacué en France dans la foulée.



«Pourtant, indique Les Échos, il se portait comme un charme la veille de son attaque. En effet, le mardi, c’est lui qui a ouvert la séance d’entraînement avec une course avec les Lions avant d’attaquer les ateliers.»



Après le Bénin, le Sénégal, déjà qualifié à la CAN 2024, affrontera en amical le Brésil, ce mardi au Portugal.