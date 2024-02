Équipes du Sénégal : vaste mouvement à la tête des sélections nationales

La Direction technique nationale (DTN) prépare un vaste chambardement à la tête des sélections nationales. D’après Record, qui donne l’information, les Lions A et locaux ainsi que les équipes féminines feront exception.



Selon le plan de la DTN, les techniciens concernés vont passer en classe supérieure. Ainsi, Serigne Saliou Dia et son adjoint chez les U17, Souleymane Diallo, devraient prendre en charge les U20. Le premier suppléerait Malick Daff, qui a choisi de rejoindre le Jaraaf.



Sur le banc des U17, Record annonce Pape Ibrahima Faye (PIF), qui dirigeait les U15. Ce technicien serait parti pour être secondé par Papa Ansou Diadhiou. Le journal sportif prédit que PIF sera remplacé à la tête des U15 par son adjoint, Samba Ndiaye.

Autre changement en vue, selon la même source : Pape Thiaw, coach des Lions locaux, s’occupera en même temps des U23, sans sélectionneurs depuis la démission de Demba Mbaye. Le vainqueur du CHAN devrait être secondé par Joseph Wagane Senghor (AS Pikine) et Cheikh Guèye (Teungueth FC).