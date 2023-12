Espagne: Gérone s'adjuge le derby catalan face au Barça et récupère la première place

Toujours aussi séduisant dans le jeu, Gérone a signé une victoire de prestige dimanche dans le derby catalan sur la pelouse du FC Barcelone (4-2) pour reprendre seul la tête de la Liga lors de la 16e journée.





Le rêve continue: à trois journées de la fin de la phase aller, le petit club catalan, racheté en 2017 par le City Football Group, maison mère émiratie de Manchester City, est premier de Liga devant les grands d’Espagne.





Cette 13e victoire en 16 journées permet en effet aux Gironistes de récupérer leur fauteuil de leader avec deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec samedi par le Betis Séville (1-1) et sept sur l'Atlético Madrid (3e) et le Barça (4e).





Dominés en début de match, les hommes de Michel ont transpercé la défense barcelonaise en trois passes. Mal placé, Andreas Christensen a laissé filer dans son dos Tsygankov, l'international ukrainien trouvant son compatriote Dovbyk pour l'ouverture du score (13e, 1-0), e 8e but de la saison en Liga pour le géant ukrainien, l'une des bonnes pioches du mercato estival.





- Football total -

A la suite d'un sauvetage du gardien argentin Gazzaniga sur sa ligne devant Raphinha (18e), Robert Lewandowski a égalisé de la tête sur corner (19e, 1-1), signant son premier but depuis près d’un mois.





Dans un match plaisant où le ballon passait d'un but à l'autre, le Barça a eu la possession du ballon mais a tremblé sur chacune des offensives de ses voisins, bien plus entreprenants et sûrs de leur jeu collectif.





Gérone s'est surtout montré bien plus réaliste, l’ancien espoir du Real Madrid Miguel Gutierrez profitant de l'espace laissé par la défense barcelonaise pour la punir de l’extérieur du pied gauche (40e, 2-1) à la suite d'une action collective de haut niveau.





Sur certaines séquences, les visiteurs ont tout simplement donné au grand Barça une leçon de football total, la philosophie de jeu de Johan Cruyff, devenu "l’ADN" du club blaugrana.





Les hommes de Xavi ont eu les ballons pour revenir dans la rencontre, mais les tentatives timides de De Jong (51e), Raphinha (53e, 58e) et Gündogan (57e) ont été captées sans problème par Gazzaniga.





L'international allemand a ensuite frôlé le poteau gauche (68e), et Barcelone s'est encore fait surprendre quelques minutes plus tard, l'Espagnol Valery creusant l'écart d'un plat du pied droit plein de lucidité (80e, 3-1).





Gündogan s'est bien repris pour réduire la marque en pivot (92e, 3-2) et le champion en titre a eu l'opportunité d'égaliser dans la foulée mais Lewandowski a pris le ballon de l'épaule (93e).





Une énième maladresse barcelonaise (31 tirs dont 11 cadrés) encore sanctionnée en contre par Stuani à quelques secondes du terme (95e, 4-2), scellant l'exploit gironiste.





- L'Atlético renoue avec le succès -

Battu le week-end dernier par le FC Barcelone, l'Atlético Madrid a quant à lui renoué avec le succès en battant plus tôt la lanterne rouge Almeria (2-1), signant une 17e victoire consécutive à domicile en Liga pour reprendre la troisième place.





Alvaro Morata a ouvert le score après un ballon récupéré haut par Antoine Griezmann (17e, 1-0), le buteur espagnol signant un 8e but en Liga cette saison.





Le Français a encore été décisif à la récupération et l'avant-dernière passe sur le second but de Correa (22e, 2-0).





Almeria est revenu dans la partie par Leo Baptistao à la 62e minute (2-1), récompensant les efforts des Andalous depuis la baisse de régime des hommes de Diego Simeone après leur second but.