Espagne : Le FC Barcelone au bord de la dissolution ?

Dans une affaire qui secoue le monde du football, le FC Barcelone est actuellement accusé de "corruption active". L'ancien arbitre José Maria Enriquez Negreira est au cœur de cette affaire, et malgré ces accusations, le club catalan et Negreira cherchent à maintenir un front uni.





La situation complexe du FC Barcelone tourne autour de la position de Negreira en tant que fonctionnaire public au moment des présumées infractions.





Pour rappel, le club catalan est accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à l’ancien arbitre et vice-président du CTA de la Fédération espagnole de football entre 1994 et 2018. Dans les dernières heures, le juge Joaquin Aguirre Lopez a ainsi décidé que le procès se poursuivrait sur les paiements de 7,7 millions d’euros à Negreira entre 2001 et 2018, pour ce que le club prétend être des «rapports techniques» sur les arbitres.





L'enquête autour du FC Barcelone et de ses anciens présidents, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, a connu un tournant décisif avec la perquisition ordonnée au siège du Comité technique des arbitres ce jeudi 28 septembre. Si les allégations sont confirmées, tous les accusés risquent des peines d'emprisonnement allant de trois à six ans, selon le journal britannique The Telegraph.