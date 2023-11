Espagne : Lewandowski évite la crise au Barça contre Alavés, Griezmann brille encore

D'abord inquiétant puis peu convaincant, le FC Barcelone, mené dès la 18e seconde de jeu par Alavés, a fini par s'imposer dimanche (2-1) grâce à un doublé de Robert Lewandowski lors de la 13e journée de Liga, pour éviter de plonger dans la crise.



Une victoire qui vaut de l'or pour les Catalans, qui restaient sur deux défaites lors leurs trois dernières rencontres, dont un revers humiliant face au Shakhtar Donetsk (1-0) mardi en Ligue des champions.



Elle permet à Barcelone, troisième, de revenir à deux points du Real Madrid et quatre de son voisin catalan Gérone, toujours en tête.



Avant la rencontre contre le promu basque, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez refusait de parler "de crise", mais le début de match cauchemardesque de ses joueurs n'a fait que confirmer les doutes.





Le Barça s'est fait climatiser dès la 18e seconde de jeu par le jeune attaquant espagnol Samu Omorodion, 19 ans, qui a ouvert le score en s'imposant au premier poteau devant Iñigo Martinez (1-0) à la suite d'une perte de balle de Gündogan.





- Lewandowski sauve le Barça -



Prêté par l'Atlético Madrid, qui l'a recruté en août après la première journée de Liga où il avait marqué pour sa première titularisation en professionnel avec Grenade, le colosse (1m94) a fait vivre un enfer à la défense catalane.



Dominant dans les airs et inspiré dans ses déplacements, Samu aurait pu s'offrir un triplé voire un quadruplé mais a raté trois opportunités d'aggraver le score (9e, 14e, 31e).



Face à la puissance de l'international espoir espagnol, la fébrilité de Jules Koundé a poussé Xavi à changer son dispositif en replaçant Araujo, plus solide dans les duels, en défense centrale.



Les Blaugrana sont rentrés aux vestiaires sous les sifflets du stade olympique de Montjuic, avant de se relancer en début de seconde période grâce à un but de la tête de Robert Lewandowski sur un centre parfait de Koundé (53e, 1-1).



Lancé à l'heure de jeu, Ferran Torres a obtenu un pénalty pour une faute d'Abqar, transformé par Lewandowski, qui a délivré les Barcelonais avec ses deux premiers buts depuis le mois de septembre (78e, 2-1).





Il en faudra beaucoup plus au retour de la trêve internationale pour que Barcelone puisse conserver son titre.