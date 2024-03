Espagne ou Maroc : Brahim Diaz a fait son choix

Auteur jusqu’ici d'une saison remarquable avec quatre buts et deux passes décisives en championnat avec le Real Madrid, Brahim Diaz affiche une belle forme. Profitant de la confiance de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, le jeune milieu de terrain s'était illustré lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en marquant un superbe but face au Red Bull Leipzig (0-1). Ces performances avaient suscité des commentaires évoquant un possible retour dans la sélection espagnole, où il avait déjà joué une fois en 2021. Cependant, le joueur, qui a également des origines marocaines par sa mère, a décidé de rejoindre les Lions de l'Atlas.





En effet, quelques jours après avoir pris sa décision de jouer pour le Maroc, Brahim Abdelkader Diaz de son nom complet a été convoqué par le sélectionneur marocain Walid Regragui pour les matchs internationaux de mars. Un choix qui a suscité une réaction du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, lequel a déclaré respecter la décision du milieu de terrain gaucher du Real Madrid, ayant évolué dans toutes les catégories jeunes de l'Espagne.





"Je respecte la position de Brahim, chacun est libre de prendre ses propres décisions. Pour moi, il y a toujours trois critères pour être sélectionnable : pouvoir jouer pour la sélection, vouloir le faire et être sélectionné par le sélectionneur. Le plus important, c'est le désir, sans exigences ni obligations. Je n'ai pas parlé avec lui. Moi, je convoque ou je ne convoque pas. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Je suis sûr d'avoir été celui qui l'a le plus sélectionné. Je lui souhaite le meilleur avec un respect absolu", a affirmé le sélectionneur de la Roja.