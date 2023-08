Espagne ou Maroc : Le phénomène du Barça, Lamine Yamal, a fait son choix

Plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone en Liga, Lamine Yamal pourrait bientôt battre un nouveau record de précocité. Après ses débuts lors de la campagne 2022-2023, l’ailier formé à la Masia réalise un début de saison canon sous les ordres de Xavi en championnat. Au cœur d’une bataille entre le Maroc et l’Espagne pour sa carrière internationale, celui qui peut aussi jouer pour la Guinée-Équatoriale a choisi la Roja selon les informations dévoilées ce lundi par le quotidien catalan Sport.







Si les Lions de l’Atlas espéraient convaincre le virevoltant adolescent de les rejoindre, Lamine Yamal aurait finalement décidé de jouer pour son pays de naissance et figurera, sauf surprise, dans la liste de Luis de la Fuente pour les prochains matchs de l’Espagne. Le sélectionneur de la Roja envisagerait ainsi de le convoquer pour les rencontres éliminatoires de l’Euro, les 8 et 12 septembre prochain, contre la Géorgie et Chypre.





Devenu le plus jeune titulaire de l’histoire de la Liga (et donc également du Barça) lors du succès de son équipe contre Cadix (2-0), le 20 août, Lamine Yamal pourrait également s’emparer d’un record avec la Roja pendant la prochaine trêve internationale. Si Luis de la Fuente le convoque puis le fait entrer en jeu face à la Géorgie, le phénomène blaugrana deviendra le joueur le plus précoce à porter le maillot de la sélection à 16 ans et 61 jours.





S’il lui faut attendre quatre jours de plus, et la réception de Chypre, Lamine Yamal s’emparera également de la marque avec une première à 16 ans et 65 jours soit presque un an de moins que le précédent détenteur du record: son coéquipier du Barça, Gavi.