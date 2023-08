ESPAGNE: POURQUOI CE N'EST PAS SI SIMPLE DE VIRER LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ESPAGNOLE APRÈS LE BAISER FORCÉ À HERMOSO

En poste à la tête de la fédération espagnole de football depuis 2018, Luis Rubiales est sur un siège éjectable depuis qu'il a embrassé de force Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde. Pas décidé à démissionner malgré les nombreuses pressions mises par les politiques espagnols, il pourrait être démis de ses fonctions de trois façons. Explications.

Poussé à la démission par de nombreux politiques espagnols après son baiser forcé à Jenni Hermoso, le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales, n'envisagerait pourtant pas de quitter son poste selon les médias espagnols. Il pourrait tout de même être démis de ses fonctions par plusieurs moyens.





1- Le recours du ministère du Sport devant le Tribunal administratif du sport

Si Rubiales ne démissionne pas, c'est le Conseil supérieur du Sport (l'équivalent du ministère des Sports français), qui pourrait décider s'il restera ou non en fonction. En d'autres termes, le gouvernement. Trois plaintes sont actuellement sur la table: une déposée par Miguel Galán, président du centre national de formation des entraîneurs espagnols, un autre par l'ancien arbitre Estrada Fernández et la dernière par la vice-présidente du gouvernement espagnol Yolanda Diaz. En 2017, Miguel Galán avait déjà dénoncé Ángel María Villar, ancien président de la fédération espagnol aussi accusé d'abus de confiance et de détournements, devant le CSD et qui avait déclenché sa déchéance à la tête de la RFEF.





La procédure est la suivante: le CSD étudie les trois plaintes, si elles sont suffisament fondées pour engager une procédure, elles seront portées devant le Tribunal administratif du sport, dont la sanction pourrait conduire à la révocation de Rubiales. Le temps de l'enquête et selon les éléments, le CSD pourrait suspendre temporairement le dirigeant. Un processus qui pourrait même se dérouler en l'espace d'une semaine selon Víctor Francos, le président du CSD. Le dirigeant a déjà déclaré qu'il prendrait une décision urgente, une fois que la résolution de l'enquête fédérative serait arrivée et que les plaintes présentées auraient été étudiées.





La nouvelle Loi sur le Sport prévoit des sanctions possibles à l'encontre des dirigeants pour des comportements et des actes notoires et publics. "Il y a eu trois faits, à savoir l'attouchement des parties intimes dans la tribune, l'étreinte excessive des joueurs et le baiser forcé sur la bouche de Jenni. Il s'agit d'actes qui portent atteinte à la dignité ou à la bienséance sportive, détaille Antonio Aguiar, expert en droit du sport, pour la radio espagnole Onda Cero. Il s'agit d'une infraction très grave, passible d'une déchéance de deux à quinze ans."





2- Le protocole interne de la fédération

Les plaintes de Miguel Galán et Estrada Fernández s'adressent également à la fédération elle-même, puisque celle-ci dispose d'un protocole interne contre les violences sexuelles. Au point 4 du protocole apparaît la liste des attitudes liées aux violences sexuelles, où est mentionné explicitement le "baiser forcé". Selon le communiqué de la fédération publié ce mardi, la procédure interne a bien été enclenchée.





Après plusieurs analyses et enquêtes, le Comité consultatif fera une proposition de résolution en fonction de la gravité des comportements rapportés afin que "la Présidence de la RFEF puisse émettre la résolution appropriée, ce qui mettra fin à la procédure". En d'autres termes, c'est Rubiales lui-même, ou son cabinet le plus proche, qui décidera de l'avenir des plaintes déposées contre lui. Un processus qui oblige le CSD à attendre la résolution de la fédération pour agir, permettant à Luis Rubiales de gagner du temps.





"J'ai formellement communiqué à la Fédération cet après-midi à la personne compétente la nécessité de l'urgence et, s'ils ne le font pas d'urgence, la CSD agira", a tout de même prévenu Víctor Francos. Luis Rubiales n'aurait à aucun moment envisagé de démissionner car cela impliquerait également le départ inévitable d'autres postes de responsabilité dans des institutions telles que l'UEFA, où il est vice-président du Comité exécutif depuis mai 2019. Un poste pour lequel il gagne 250 000 euros par an.





3- Une motion de censure

Pour réagir face aux nombreuses critiques, Luis Rubiales a convoqué ce mardi une assemblée générale extraordinaire "avec un caractère urgent" vendredi à 12h au siège de la fédération. A l'ordre du jour: la désignation des trois membres qui émetteront une résolution concernant les plaintes visant Rubiales, des informations concernant la Coupe du monde féminine 2023 et le plan stratégique du football féminin et la création d'un comité stratégique du développement du sport féminin.





Dans le cadre de cette assemblée extraordinaire, une motion de censure pourrait être déposée par certains membres de l'assemblée. Celle-ci devrait être portée par 1/3 de l'Assemblée et approuvée à 2/3 de celle-ci afin d'entraîner le départ de Luis Rubiales. Un scénario peu probable selon la presse espagnole, puisque le président de la fédération aurait justement convoqué l'assemblée afin d'afficher le soutien des différents présidents des fédérations régionales - tous des hommes - et de dénoncer ensemble le "harcèlement politique et médiatique" dont Luis Rubiales serait victime.