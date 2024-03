Ethan Mbappé chez les Lions indomptables ? La réponse de Samuel Eto’o

Dans une récente interview accordée à la chaîne de télévision France 24, Samuel Eto'o, a dit beaucoup de bien de Kylian Mbappé et de son frère Ethan. Il estime que le cadet de la famille Mbappé est également un « très bon » joueur.



Le journaliste lui a alors demandé s’il aimerait qu’Ethan joue pour les Lions indomptables, parce que des rumeurs laissent croire qu'il a pris langue avec le jeune homme.



« Nous on sollicite beaucoup de joueurs, mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer ici », a répondu l’ex-attaquant de l’Inter Milan.



Pour lui, l’objectif premier, n’est plus de séduire les binationaux, mais de rendre le championnat local, plus compétitif et attractif afin d’avoir des joueurs locaux qui mériteraient d’évoluer dans l’équipe nationale.