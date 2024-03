Eto’o explique pourquoi il n’aimait pas affronter le "défenseur" Rigobert Song

Vainqueur des CAN 2000 et 2002 avec le Cameroun, Rigobert Song était un défenseur au marquage intransigeant et au tacle rugueux. Ces aspects de son jeu ont fait de lui, un rempart solide pour les Lions indomptables du Cameroun.







Samuel Eto’o, qui a été son coéquipier en club, lui voue un grand respect. Il a récemment révélé que l'ex-joueur de Liverpool était le défenseur qu’il n’aimait pas du tout affronter.





« La chance que j’avais c’est que je ne tombais sur lui que pendant 5 ou 6 jours… »





« Rigobert Song, c’était vraiment difficile. La chance que j’avais c’est que je ne tombais sur lui que pendant 5 ou 6 jours, quand je revenais en équipe nationale. Il s'entraînait comme il jouait. C’était vraiment difficile. Il n’avait pas de sentiment », a déclaré le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) à France 24.









Aujourd’hui, le natif de Nkenglicock a embrassé une carrière d'entraîneur. On ne peut que lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle vie. Même si son passage à la tête des Lions indomptables n’a pas été une franche réussite.