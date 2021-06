Euro-2021 : Les Pays-Bas s'imposent face à l'Ukraine au terme d'un match haletant

Georginio Wijnaldum a ouvert le score pour les Pays-Bas. (TimGroothuis/Witters)

Longtemps en avance au score, les Pays-Bas ont d'abord concédé l'égalisation avant de finir par s'imposer (3-2) grâce à un but de Denzel Dumfries en fin de rencontre, ce dimanche face à l'Ukraine.





Le match : 3-2

Plaisant et ouvert dès les premières minutes de jeu, ce match entre les Pays-Bas et l'Ukraine a offert une fin de match haletante qui a conduit à la victoire des Néerlandais. Dominateurs et plutôt convaincants offensivement, les Oranje se sont fait peur mais ont fini par s'imposer grâce à un but de la tête en toute fin de match de Denzel Dumfries (85e).





Longtemps mis en échec par Georgi Bouchtchane, le gardien ukrainien décisif devant Depay (2e), Dumfries (3e) ou Wijnaldum (39e), les Néerlandais ont fini par ouvrir le score au retour des vestiaires. Auteur d'un excellent match, c'est Georginio Wijnaldum qui a débloqué la situation. À l'affût sur un centre repoussé par le portier adverse, le nouveau parisien a glissé le ballon sous la barre transversale pour donner l'avantage aux Oranje (52e). Devant au tableau d'affichage, les hommes de Frank De Boer ont ensuite creusé l'écart grâce à un but de Wout Weghorst (58e).





Les Néerlandais semblaient avoir le match bien en main mais le duo Ukrainien Iarmolenko-Iaremtchouk, qui avait déjà été à l'origine des principales contre-attaques en première période, a cru offrir le match nul à leurs partenaires. Un sublime enroulé d'Andrei Iarmolenko a permis de réduire l'écart sur l'une des premières situations intéressantes de la seconde période (74e) puis Roman Iaremtchouk a égalisé en coupant, de la tête, un coup franc de Malinovski (79e). Le hold-up semblait parfait pour les hommes de Chevtchenko, mais le coup de tête de Denzel Dumfries est finalement venu récompenser l'équipe la plus entreprenante.





Le joueur : Denzel Dumfries a trouvé l'efficacité

Très en vue du début à la fin du match, Denzel Dumfries, le piston droit des Pays-Bas n'a cessé de créer ou d'obtenir des situations intéressantes. Pourtant, en première période, il a également été remarqué pour son manque d'efficacité. Parfaitement servi par Georginio Wijnaldum, il a buté sur le portier ukrainien (3e) puis, trouvé seul au second poteau par Memphis Depay, il a totalement raté sa tête (40e).





En seconde période, tout en étant toujours aussi présent dans le jeu, il a corrigé le tir au niveau de l'efficacité. Impliqué dans la création des deux premiers buts des Oranje, il a offert la victoire au sien de la tête à la 85e minute.





