Euro 2024 : Mbappé qualifie la France et bat le record d’une légende

Grâce à un Kylian Mbappé en grande forme, auteur d'un doublé aux 7e et 53e minutes, l'équipe nationale de football de France s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne en battant les Pays-Bas sur leur propre terrain (2-1). En dépit d'un manque d'efficacité au cours des dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus a démontré ce vendredi au Johan Cruyff Aréna d'Amsterdam qu'il demeure le leader technique des vice-champions du monde.