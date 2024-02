Europa League : Ismaila Sarr envoie Marseille en 8èmes de finale

Souvent critiqué depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Ismaila Sarr a répondu de manière éclatante ce soir sur le terrain.





En effet, lors des 16es de finale retour de l'Europa League, l'international sénégalais a inscrit le but qualificatif pour l'OM face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (3-1).





Entré en jeu à la 64e mn à la place du Camerounais Farès Moumbagna, l'ancien joueur de Génération Foot a marqué d'une superbe reprise de volée après une déviation d'Aubameyang (74e). Ce but décisif a permis aux Marseillais de prendre l'avantage dans ce match retour.