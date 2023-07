Exploit de Louis-François Mendy : Record national battu et qualification pour les JO 2024

Le monde de l'athlétisme sénégalais est en ébullition. Le coureur Louis-François Mendy a établi un nouveau record national du Sénégal sur 110m haies lors du meeting international à Troyes, en France. Il y a déjà un mois, ce jeune athlète avait battu son propre record national lors du meeting de Genève avec un chrono de 13"36. Ce 1er juillet, le hurdler s'est encore surpassé avec un temps de 13 secondes et 18 centièmes.



Cette performance remarquable lui a non seulement permis de dépasser les minima olympiques fixés à 13 secondes et 27 centièmes, mais elle lui a également ouvert les portes des championnats du monde d'athlétisme prévus à Budapest, en Hongrie, du 19 au 27 août 2023, ainsi que des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Grâce au soutien du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, Louis-François Mendy a pu bénéficier d'une bourse qui lui a permis de se concentrer pleinement sur son entraînement et sa préparation pour les compétitions.