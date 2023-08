Fass : la lourde charge du frère de Mbaye et Tapha Guèye contre Gris Bordeaux

Abdou Guèye était le directeur technique de l’écurie jusqu’à son remplacement par le «2e Tigre». Malgré tout, ce policier à la retraite garde un œil sur le fonctionnement de l’institution. Il n’en est pas satisfait et il l’a fait savoir dans les colonnes de Sunu Lamb.



Mbita Ndiaye, Mor Nguer, Birahim Ndiaye...



«Fass ne gagne plus, nous enregistrons plus de défaites que de victoires depuis plusieurs années. La faute aux lutteurs. Ils ne s'entraînent plus. Ce matin (avant-hier) avant de vous parler, j'avais revisité les textes qui régulent notre écurie. J'ai vu que tous les lutteurs qui ne respectent pas le règlement doivent être expulsés de l'écurie. Nos résultats actuels sont une grande honte. Avant, les champions combattaient pour l'honneur. Je peux donner l'exemple de Mbita Ndiaye, Mor Nguer, Sadio Camara, Birahim Ndiaye, etc. Tous ces lutteurs n'aimaient pas concéder une défaite. Ce n'est plus le cas au niveau de notre formation.



Gris Bordeaux-Ama Baldé



«Gris Bordeaux a un problème personnel avec le promoteur (Ibrahima Diop, organisateur de son combat contre Ama Baldé). Cette affaire concerne donc Gris Bordeaux et le promoteur. Ce dernier lui avait promis des choses et n'a pas respecté sa promesse. L'information que nous détenons et que nous ne préférons pas dévoiler pour le moment, c'est que le promoteur n'a pas tenu sa promesse. C'est ce qui fait qu'il n'est pas prêt à lutter (le 1er octobre). Il négocie désormais lui-même ses combats. Ce qu'il avait fait avec son combat contre Balla Gaye 2, c'est ce qu'il a fait avec son combat contre Ama Baldé. Il signe ses combats sans l'aval de Fass. Il n'a qu'à gérer son problème avec le promoteur. Qu'on ne mêle pas l'écurie dans ça. Si l'écurie était impliquée dès le départ, on n'en serait pas là.



Gris, Lac Rose, Gris 2...



«Gris Bordeaux, Lac Rose et Gris 2 se sont autoexclus d'office de l'écurie. On doit tous les suspendre. Ils défendent plus les couleurs de l'écurie avec dignité. Allez faire un micro sondage avec les supporters authentiques de Fass, ils vous diront qu'ils sont déçus de leurs lutteurs. Les gens sont venus à l'écurie de Fass non pas pour l'honneur, mais pour un gagne-pain. Ce qui se passe dans l'écurie est inacceptable. L'écurie de Fass est la risée du monde. Ça, les dirigeants en sont responsables ; que ça soit Tapha Guèye, le président, Abass Ndoye, moi-même... Nos lutteurs nous offrent des défaites à n'en plus finir. Ils sont la risée de leurs égaux.



Depuis huit ans...



«Ce que Gris Bordeaux a fait est plus grave que ce que Papa Sow avait fait. Deux fois, Gris négocie son combat sans l'aval de l'écurie. Dans sa tête, il a quitté l'écurie. Il ne veut plus être membre de l'écurie parce qu'il ne respecte pas nos règles. L'écurie ne lui appartient pas, elle n'appartient pas, non plus, à Tapha Guèye… Ce n'est pas eux, seuls, qui doivent prendre des décisions. Depuis huit ans, Gris Bordeaux, Lac Rose et Gris 2 ne sont plus Fassois, ils ne viennent plus à l'entraînement.»