Faux bond à Modou Lô : pourquoi le CNG ne peut pas sanctionner Ama Baldé

Réagissant à l’absence de Ama Baldé au face-à-face avec Modou Lô tenu samedi dernier, en vue de leur combat du 5 novembre prochain, le premier vice-président du CNG, Meissa Ndiaye, avait avancé que le Pikinois s’exposait à une suspension d’au moins six mois ou à une rétention de 50% de son cachet.



Cette déclaration est remise en cause par les managers. Ces derniers estiment que le CNG n’est pas compétent pour sanctionner un lutteur qui manque un face-à-face. Vice-président de leur association, Alioune Guèye explique : «Un promoteur peut proposer au manager un cachet de 30 millions de francs CFA et ensemble, ils décident de déclarer 10 millions au CNG. Ainsi, les 20 millions qui restent constitueront le contrat de sponsoring. C’est sur ce cachet de 20 millions que seront déterminés le nombre de face-à-face. Et le CNG n’est nullement concerné. Cela se fait à l’abri de son regard.»



Se voulant plus explicite, Alioune Guèye ajoute : «Pour le cas Ama Baldé, le CNG ne peut pas retenir 50% de son cachet ou le suspendre six mois. Parce qu’ils ne connaissent pas les termes du contrat qui lie Luc Nicolaï et le camp de Pikine. Le CNG était présent lors du face-à-face juste pour jouer le rôle de l’arbitre.»