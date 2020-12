FC BARCELONE OU PSG : MESSI AURAIT PRIS UNE DÉCISION IMPORTANTE POUR SON AVENIR !

Selon une source interrogée par 90 min, Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone. Il ne veut pas prendre le risque de prolonger son bail en Catalogne. Le PSG est sur les rangs.











Assurément, jusqu'à cet été, le dossier Lionel Messi va enflammer toute l'Europe. La star argentine arrive en fin de contrat avec le Barça. Et, pour le moment, le sextuple Ballon d'or est très éloigné d'une prolongation. Lassé par des dernières frustrantes avec son club de toujours, le natif de Rosario est tenté de connaître une nouvelle aventure.





Forcément le PSG est sur les rangs, et Neymar joue les VRP de luxe pour finaliser l'opération. Le Manchester City de Guardiola est également intéressé par les services de la Pulga. 90min a interrogé une source, "bien informée, proche du dossier. Pour cette dernière, aucun doute, Lionel Messi s'apprête à quitter son club formateur l'été prochain : "« On croit désormais sincèrement que l'année 2021 verra Lionel Messi passer à autre chose. Nous savons par les intermédiaires que les exigences financières ont changé et sont maintenant considérées comme beaucoup plus "réalistes" et, pour cette raison, Manchester City et le PSG prennent cela au sérieux."





L'Argentin semble être conscient qu'il est à un tournant de sa carrière : "Obtenir (Lionel) Messi maintenant signifie qu'il vous sera utile pour deux, trois ans, voire plus. Mais s'il ne change pas de club cette année, il n'aura pas beaucoup d'autres chances et, avec la situation actuelle de Barcelone, cela pourrait être le moment idéal pour toutes les parties." Affaire à suivre