Fédération : Aliou Cissé au menu ce jeudi

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit ce jeudi. Au menu principal, les compétitions nationales et internationales. Selon L’Observateur, il sera surtout question de la participation du Sénégal à la CAN 2023 et de l’avenir de Aliou Cissé sur le banc des Lions.



Le journal prédit que le technicien de 48 ans devrait conserver son poste, même s’il «n’a pas rempli ses objectifs d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 et de conserver le titre de champion d’Afrique, fixés à l’heure de renouveler son contrat le 11 novembre 2022».



La même source signale que certains fédéraux plaidaient pour le renvoi de Aliou Cissé, doutant de ses capacités «à mener une nouvelle campagne sur le banc de l’Équipe nationale». Malgré tout, renseigne L’Observateur, «la tendance qui se dégage lui serait plutôt favorable».



Récemment le journal Record a révélé que la FSF aurait décidé de garder Aliou Cissé sur le banc des Lions au moins jusqu’après la CAN 2025, prévue au Maroc.