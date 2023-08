Finale afrobasket 2023/Nigéria-Sénégal (samedi à 16 heures) : Les Lionnes face aux D’Tigress pour vaincre le signe indien

Depuis son dernier sacre en 2015, l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal n’arrive plus à monter sur la plus haute marche du podium de l’afrobasket. Les protégées de Moustapha Gaye ont échoué à deux reprises en finale de cette compétition (2017 et 2021) et une fois en demi-finale (2017). Une seule équipe était à l’origine de ces déroutes des Lionnes : Le Nigéria.





Une formation qu’Aya Traoré et ses partenaires vont affronter ce samedi, à partir de 16 heures (Gmt), en finale de la 28e édition de l'afrobasket 2023 qui se tient au Rwanda. Une rencontre qui s’annonce donc comme une revanche pour les Lionnes. En 2017, les Sénégalaises s’étaient inclinées devant les D'Tigers sur le score de 65-48 en finale puis en 2019 par 60-55 avant de sombrer en demi-finale en 2021 par 73-63.





Les Lionnes ont ainsi une occasion de vaincre le signe indien face à une équipe du Nigéria qui n’a plus perdu de match en afrobasket depuis 2015 face au Cameroun. Le Sénégal avait d’ailleurs remporté le tournoi cette année-là en battant en finale les Lionnes indomptables devant leur public.