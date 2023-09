Finale coupe de la ligue: Ville de Dakar bat le Duc et la remporte la coupe pour la deuxième fois d’affilée

L’Asc ville de Dakar continue sa marche victorieuse. Après son sacre en championnat de l’élite du basket féminin, elle a remporté ce samedi la coupe de la Ligue de Dakar. L’équipe de la municipalité de Dakar s’est imposée devant le Dakar université club (Duc) sur la marque de 41-34 à l’issu d’un match d’un niveau bas.



Les championnes du Sénégal ont monté leur ambition dès le premier quart temps en dominant par 13-6. Mais elles manquent d’inspiration dans le deuxième et les Duchesses en profitent pour prendre l’avantage (16-17) à 3mn 30 de la fin de cette partie.



Les Étudiantes mènent à la pause par 19-21. Mais il n’arrivons pas à garder la main dans le troisième quart et l’Asc ville de Dakar repasse devant (34-30). Cette fois elle ne lâchera pas prise et porte même l’écart à à 7 points (41-34), à la fin du temps réglementaire.



Vainqueur de la précédente édition, l’Asc ville de Dakar garde ainsi son sacre de cette compétition. C’est la deuxième fois que les filles d’Ousmane Diallo remporte le trophée de cette compétition.