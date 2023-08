Finale Coupe du Sénégal: L'entraîneur du Jaaraf livre la clé de la victoire

Le Jaraaf a battu le Stade de Mbour, ce dimanche, en finale de la coupe du Sénégal de football, sur la marque de 2-1. En effet, les Vert et Blancs ont marqué leurs buts sur des balles arrêtées. Des exploits qui sont loin d’être anodins selon Abdoulaye Guèye, entraîneur du Jaraaf. Face à une équipe qui a terminé quatrième meilleure défense de l’élite du football sénégalais, ses poulains ont travaillé les balles arrêtées pour surprendre leur adversaire.





‘’On savait que le Stade de Mbour est une équipe très difficile à jouer. C’est la quatrième meilleure défense du championnat, elle ne prend pas beaucoup de buts. C’est pourquoi, nous avons beaucoup misé sur des balles arrêtées. Ce qui nous a réussi’’, a expliqué Abdoulaye Guèye en conférence de presse.