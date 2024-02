Finale de la CAN 2023 : Après la résurrection, la Côte d’Ivoire croit à l’exploit

L’appétit vient en mangeant. Après avoir frôlé l’élimination, l’équipe de la Côte d’Ivoire ambitionne de remporter la finale de la 34ème édition de la CAN qui aura lieu le dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara d’Abidjan. Du moins, c’est ce qui transparaît lors de la conférence de presse animée par l’entraîneur ivoirien, Emerse Fae.





« On a une belle opportunité de garder la coupe à la maison. C’est difficile d’organiser et de remporter la CAN. Mais on se prépare pour faire cet exploit, c'est-à-dire mettre la 3ème étoile», affiche le coach des éléphants de la Côte d’Ivoire qui affrontent le Nigéria.





Pour l’entraîneur ivoirien, le parcours de l’équipe du Nigeria est impressionnant. Mais entretemps, la Côte d’Ivoire s’est bonifiée sur tous les plans. Mieux, les deux équipes se valent au plan mental.





« Sur l’aspect psychologique, les équipes sont à égalité, le Nigeria a fait un parcours sans faute. Leur niveau de jeu a beaucoup évolué entretemps. On a un parcours différent après avoir battu le Sénégal, on a donné beaucoup de confiance et une confirmation avec le Congo. On va les déstabiliser », promet le coach.





Ce dernier a la chance de connaître l’équipe depuis deux ans. Depuis qu’il assure l’intérim, il s’est attelé à renforcer la cohésion du groupe. « Le plus important, c’est que le groupe se sente sur le même pied d’égalité et solidaire. Je ne suis pas un coach spécial », partage Emerse Fae.