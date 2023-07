Finale de la Coupe de la Ligue : Teungueth FC / Stade de Mbour le 5 août prochain au stade Lat Dior.





La finale de la Coupe de la Ligue opposant Teungueth FC à Stade de Mbour se déroulera le 5 août prochain au stade Lat Dior de Thiès. L'information a été annoncée par la Ligue de football professionnel via un communiqué.





Cette finale, qui marque la clôture des compétitions de la Ligue de football professionnel, s'annonce d'ores et déjà comme un événement passionnant entre ces deux clubs ayant connu des fortunes diverses au cours de cette saison en Ligue 1. En effet, Teungueth FC occupe actuellement une belle position à la 7ème place du classement, tandis que Stade de Mbour, malgré sa qualification pour deux finales (Coupe du Sénégal et Coupe de la Ligue), est toujours menacé de relégation.





Toutefois, si Stade de Mbour parvient à se maintenir à l'issue de la 26ème et dernière journée de championnat, prévue dimanche, cela pourrait constituer une source de motivation supplémentaire pour les supporters et les joueurs, rendant ainsi cette finale encore plus intéressante.





Après l'annulation des deux dernières éditions, la Ligue de football professionnel souhaite faire de cette finale un véritable succès. Les attentes sont élevées pour cette rencontre tant attendue.