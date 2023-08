Finale de la Coupe du Maire de Podor / Racine Sy promet : « Je vais doter le stade de Podor de la plus belle pelouse du Sénégal»

C'est devant un public nombreux et dans une ambiance chaleureuse que s'est jouée la finale de la Coupe du Maire de Podor. Sous les yeux de l'édile de la ville, Racine Sy, les deux équipes, Dialtab? et Lamtoro, ont livré une belle partie qui s'est terminée par la victoire de Dialtab? aux tirs au but (3-1), après un temps réglementaire de 1-1. En marge de cette joyeuse célébration de la jeunesse du département de Podor, le maire a annoncé qu'il dotera le stade de Podor d'une pelouse synthétique d'ici 70 jours.





« Aujourd'hui, nous avons vécu une belle finale. Le sport a cette magie de rassembler tout le monde et de transcender toutes les différences. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne des raisons d'espérer que nous pourrons avoir des joueurs comme Sadio Mané et Messi ici à Podor. C'est la vision de l'inspecteur des sports et de son équipe. Comme je l'avais promis, un homme n'a que sa parole. Je vous avais promis qu'en 2023, vous auriez la plus belle pelouse synthétique du Sénégal », a assuré Racine Sy, sous les cris de joie des nombreux spectateurs venus assister à cette finale, qui était une véritable fête de la jeunesse de la commune de Podor.





Le maire de Podor affirme même que la pelouse sera disponible d'ici 70 jours. Avec cette nouvelle infrastructure, le maire souhaite aider sa ville à jouer un rôle essentiel dans le développement de la pratique sportive dans la région du Fouta.