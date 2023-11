Finale de montée en N2 : Déclaré perdant sur tapis vert contre Haayo des Agnam, Atlantic FC n’exclut pas de saisir le TAS

Créé, il y a cinq ans, Atlantic FC croyait déjà franchir une étape après sa victoire en finale de montée en National 2 devant Haayo des Agnam, à l’issue des tirs au but. Mais le club de la région de Matam a porté une réserve. La Commission de discipline de la FSF a tranché en premier ressort en sa faveur. Une décision confirmée la commission des recours après que le club de Dakar a interjeté appel. Un verdict contesté par Atlantic Fc. Le club crie au scandale et n’exclut pas de porter l’affaire au Tribunal arbitral du sport (TAS).





En conférence de presse ce mercredi, les dirigeants d’Atlantic FC, qui s’estiment lésés, comptent poursuivre le combat. ‘’Nous avons saisi le Comité exécutif de la FSF pour que ce problème soit réglé. Nous nous estimons lésés dans ce dossier et nous n’excluons pas d’aller jusqu’au Tribunal arbitral sportif (TAS). Nous allons suivre jusqu’au bout ce combat qui ne fait que commencer’’, a fait savoir Lamine Faty, chargé de la communication du club.