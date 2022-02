Finale Sénégal-Egypte : Salah et Mané, un duel fratricide !

Duel fratricide entre Salah et Mané

Ce sera un match dans le match ! Les deux attaquants de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané et Mohamed Salah, vont s’affronter, ce dimanche, à 19 h (heure de Dakar) pour la finale de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Un duel fratricide qui s’annonce donc au stade d’Olembé de Yaoundé (Cameroun).





Sadio Mané et Mohamed Salah, deux n°10, tous âgés de 29 ans, coéquipiers en club, mais de redoutables adversaires le temps d’une grande et historique finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) qui opposera le Sénégal à l’Égypte. Qui de ces deux légendes du football africain va soulever, aujourd'hui, la coupe dans la capitale camerounaise ? En tout cas, « l’un des deux va rentrer vraiment heureux, et l’autre beaucoup moins », a déjà anticipé, ce vendredi, Jürgen Klopp, le coach des "Reds" qui faisait face à la presse en amont d’un match de Coupe d’Angleterre contre Cardiff où ses deux buteurs vont lui manquer, comme depuis un mois. « Mais les deux ont une possibilité de réussir quelque chose de vraiment grand. C’est immense pour eux deux d’avoir atteint la finale », s’est notamment réjoui le manager allemand.





« Jusqu’ici, nos gars ont vraiment réussi leur tournoi, ça va être passionnant, a-t-il ajouté, même si à partir de maintenant, ça va devenir difficile », puisque la finale fera un malheureux. S’il espérait sans doute les récupérer plus vite, Klopp peut aussi se réjouir d’entraîner bientôt un champion d’Afrique épanoui, mais devra user de ses qualités de meneur d’homme pour consoler le vice-champion.





Deux leaders revanchards





Ces deux stars de Liverpool ont déjà éprouvé l’amertume d’une défaite en finale de CAN, Salah en 2017, battu par le Cameroun (2-1), Mané en 2019, contre l’Algérie (1-0).





Si l'Égypte a remporté sept fois la coupe, un record, "Mo" ne l'a jamais soulevée. « Ce trophée pour moi serait complètement différent, a-t-il dit, il serait un peu plus cher à mon cœur » que la Premier League (2020) ou la Ligue des champions (2019) remportées avec les Reds.





En face, ni le Sénégal, ni Sadio Mané n’ont jamais gagné de Coupe d’Afrique, et l’attaquant au trait blond dans les cheveux deviendrait un immense héros au pays en cas de victoire.





Portant, tous les deux "N°10" en sélection, ils en sont les incontestés leaders.





Salah, 2 buts à la CAN, a renversé le Maroc (2-1) en quarts d’un but et d’une passe décisive de génie. Mané, -3 buts depuis le début du tournoi-, a secoué les siens contre le Burkina Faso (3-1) en demies avec la même performance, une passe décisive pleine de classe et un but d’un piqué astucieux.





En attendant les matchs de barrage pour la qualification au Mondial Qatar 2022, Mané et Salah vont se livrer à une rude et farouche bataille sur le terrain, ce dimanche. Au grand bonheur des milliers de supporters égyptiens, sénégalais et du monde entier.