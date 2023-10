Foot: accusé de propos racistes, l'ex-international français Bernard Casoni s'excuse

Accusé de propos racistes, l'ex-international français Bernard Casoni, entraîneur du club de foot de l'US Orléans qui l'a depuis suspendu, a présenté ses excuses jeudi pour des "propos déplacés" mais s'est dit "tout sauf raciste".



"Je suis tout sauf raciste. J'ai pu tenir des propos déplacés", a expliqué jeudi matin Bernard Casoni, 62 ans, sur l'antenne de France Bleu Orléans, qui avait révélé ses propos plus tôt dans la semaine.



"Bien sûr que cela choque, je le comprends. (...) Je m'excuse d'avoir pu blesser des gens, ce n'est pas dans ma nature", a ajouté l'ancien joueur aux 30 sélections en équipe de France, passé notamment par l'OM avant de se reconvertir comme entraîneur.



L'affaire a éclaté avec la diffusion lundi par France Bleu Orléans d'une déclaration de l'entraîneur de National (3e division) affirmant que ses joueurs "ne sont pas plus cons que des Maghrébins".



"Je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins hein... Je veux dire, voilà, c'est le rôle d'un entraîneur", disait-il lors d'une conférence de presse datant du 21 septembre, veille d'un match contre Châteauroux, dans laquelle il s'était épanché sur l'adhésion de son effectif à son plan de jeu.



La radio, citant plusieurs joueurs et des membres du club, a précisé que Bernard Casoni avait tenu d'autres propos de même nature à plusieurs reprises.



Visé par une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste ouverte par le parquet d'Orléans, Bernard Casoni a été suspendu par son club mardi.



L'ancien international français a déposé mercredi une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, a indiqué à l'AFP son avocat Didier Lacombe.