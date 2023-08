Foot : Andy Diouf, le futur crack du milieu des Lions ?

Dans quelques jours, le sélectionneur national Aliou Cissé dévoilera sa liste de 27 joueurs qui participeront à la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Le Sénégal affrontera, à cette occasion, le Rwanda, avant de disputer un match amical contre l'Algérie. Cette liste suscite l'attente parmi les observateurs et les supporters des Lions, car elle devrait inclure plusieurs jeunes talents. En dépit des discussions autour de Lamine Camara et de Habib Diarra, un autre jeune joueur pourrait également rejoindre la sélection : il s’agit du milieu de terrain prometteur du Racing Club de Lens, Andy Diouf.





Âgé de seulement 20 ans, Andy Diouf, fils d'un père sénégalais et d'une mère française, est un gaucher évoluant au milieu de terrain. Il a affirmé il y a un an : « Le Sénégal, c’est le pays de mon père, et c’est aussi mon pays. Quand le Sénégal joue, je suis attentif aux matchs. J'ai de la famille là-bas, j'y vais en vacances... Cela fait partie intégrante de moi. » Le joueur, devenu le deuxième transfert le plus coûteux de l'histoire de Lens avec un montant de 15 millions d'euros, a débuté sa carrière au Stade Rennais avant de faire ses débuts en Ligue 1 française le 9 mai 2021, contre le Paris Saint-Germain.





Malgré son potentiel évident, le club breton a choisi de le prêter au club suisse du FC Bâle. En Super League suisse, ce milieu de terrain élancé (1,87 m) n'a pas tardé à s'imposer et à devenir un titulaire indiscutable au sein de l'équipe bâloise. Doté d'une créativité remarquable au milieu de terrain, notamment d'une excellente capacité de percussion balle au pied, Andy Diouf a affiché des performances solides avec le club suisse.





Ces performances n'ont pas échappé aux dirigeants du Racing Club de Lens, qui ont cassé leur tirelire pour attirer ce jeune international espoir français.





Doté d’une excellente qualité de passe et d'une belle frappe de balle, Andy Diouf pourrait bien être le chaînon manquant au milieu de terrain des Lions. En tenant compte de l'âge avancé de joueurs tels que Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye et Nampalys Mendy, Andy Diouf possède toutes les qualités nécessaires pour devenir le nouveau maestro du milieu de terrain au sein de l'équipe nationale sénégalaise.