Foot: Benzema, Messi, Modric... «plus de 10» stars ciblées pour un transfert en Arabie saoudite

Avec Karim Benzema et Lionel Messi en tête de gondole, l'Arabie saoudite rêve en grand cet été sur le marché des transferts.







Une liste de «plus de 10» stars du football a été établie en vue de leur recrutement par des clubs du championnat d'Arabie saoudite, avec Lionel Messi et Karim Benzema en tête d'affiche, a affirmé lundi à l'AFP une source proche des négociations.

Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Angel Di Maria et Roberto Firmino font partie des cibles évoquées pour rejoindre la Saudi Pro League, selon cette même source.





Début de saison le 11 août

Au total, les autorités saoudiennes sont «en contact avec plus de 10 joueurs, dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour qu'ils rejoignent le championnat saoudien la saison prochaine», a-t-elle déclaré. «En plus de recevoir des offres assez lucratives», ils joueraient «dans un championnat très compétitif», a argué cette source, ajoutant que l'objectif était de «conclure la plupart des accords» avant le début de la prochaine saison, le 11 août.





Un responsable du gouvernement saoudien a également déclaré à l'AFP que les autorités menaient des négociations avec des «joueurs de classe mondiale». «L'objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d'élever le niveau des clubs saoudiens», a-t-il affirmé. S'agissant de Messi et Benzema, des responsables saoudiens sont à Paris et Madrid pour tenter de conclure des accords, selon plusieurs sources et articles de presse.





A ce jour, le plus gros coup réalisé par l'Arabie saoudite est le recrutement de Cristiano Ronaldo par le club d'Al Nassr fin décembre. Le Portugais toucherait actuellement le salaire le plus élevé de l'histoire du sport, aux alentours de 200 millions d'euros par saison, selon des informations non confirmées.





L'Arabie saoudite tente d'améliorer son image liée à un islam rigoriste et d'attirer touristes et investissements

Un montant équivalent a été cité dans la presse espagnole pour Benzema, en négociations avec Al-Ittihad. Dans le cas de Messi, septuple Ballon d'Or approché par Al-Hilal, des sommes encore supérieures sont évoquées. Tous les joueurs ciblés sont de grandes stars en fin de carrière. À l'exception de Lloris, à qui il reste un an de contrat avec Tottenham, tous sont en fin de contrat.