Foot féminin : Match amical entre le Sénégal et l'Algérie





Dans le cadre de la préparation de la CAN 2024, la sélection nationale féminine va affronter, dans une double confrontation, son homologue d'Algérie, en match amical. Les Lionnes vont jouer le premier match aujourd’hui à 16 h 30 au stade Lat Dior de Thiès et le second le mardi 18 juillet.