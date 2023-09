Foot : Infantino félicite le Président de la fédé malienne et crée une controverse

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a félicité par écrit Mamatou Touré, réélu à la tête de la Fédération malienne de football fin août, précise le Guardian ce jeudi. Ce dernier, accusé de détournement de fonds publics, a été arrêté le mois dernier et est en prison.





Gianni Infantino ne semble plus être à une polémique près. Après son long discours condescendant lors de la clôture de la Coupe du monde féminine cet été, le président de la Fifa fait de nouveau parler de lui ce jeudi. Le quotidien britannique The Guardian explique que l'homme de 53 ans a félicité Mamatou Touré, le président de la Fédération malienne de football, pour sa réélection à la tête de l'organisation fin août. Et cela malgré que ce dernier soit accusé de détournement de fonds publics et ait été arrêté le mois dernier.





Touré, actuellement en prison, félicité par Infantino

Membre du conseil de la Fifa, Touré est en prison à Bamako où il attend son procès. Il avait été inculpé le 9 août dernier pour "atteinte aux biens publics ainsi que faux et usage de faux et complicité". Avec quatre autres personnes, il est accusé d'avoir détourné 28 millions de dollars du trésor de l'Etat alors qu'il était directeur financier et administratif à l'Assemblée nationale du Mali. L'homme de 66 ans a nié ces allégations et a été réélu la semaine dernière par 61 voix contre une après une assemblée générale extraordinaire, étant le seul candidat dont la candidature a été acceptée par la commission électorale.





La Fifa "reconnaît le principe de présomption d'innocence"

Dans sa lettre de félicitations, que le Guardian a pu consulter, Gianni Infantino lui adresse "ses salutations les plus chaleureuses", sans manquer de le remercier pour "ses efforts, son travail et son importante contribution au développement de notre sport et à son importante contribution au développement de notre sport et à la promotion de ses valeurs au Mali, en Afrique et dans le monde."