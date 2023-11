Foot: la France atomise Gibraltar 14-0

L'équipe de France a signé contre Gibraltar (14-0) la plus large victoire de son histoire et s'est assurée une place parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications pour l'Euro-2024, synonyme de tête de série pour la compétition, samedi à Nice.



Les Bleus, qui étaient déjà qualifiés avant le match, se sont imposés grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé et des doublés de Kingsley Coman et Olivier Giroud.