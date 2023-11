Foot: la passe d'armes entre Mayence et El Ghazi autour du conflit Israël-Hamas se poursuit









Le club de Mayence a pris connaissance mercredi avec "surprise" et "incompréhension" d'une publication d'Anwar El Ghazi sur Instagram, dans laquelle le joueur dément "se distancier" d'un précédent message sur le conflit Israël-Hamas publié mi-octobre et pour lequel il est actuellement suspendu.





L'ailier international néerlandais avait été suspendu le 17 octobre à la suite d'un message sur les réseaux sociaux concernant la guerre entre Israël et le Hamas, contenant notamment la phrase "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", slogan vu par certains comme un appel à la destruction d'Israël, par d'autres comme un appel à une égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens.





Estimant que ce message ne correspondait pas "aux valeurs du club", Mayence avait suspendu Anwar El Ghazi.





Vendredi dernier, le joueur avait publié un nouveau message sur Instagram, condamnant "le meurtre de civils innocents en Palestine et en Israël" et présentant ses "condoléances (...) aux victimes innocentes de ce conflit, indépendamment de leur nationalité".





Lundi, Mayence avait annoncé son prochain retour dans l'effectif, assurant que le joueur s'était au cours de plusieurs entretiens avec la direction du club "distancié de son message publié sur son compte Instagram (le 17 octobre), qu'il avait lui-même supprimé quelques minutes plus tard".





"Il a regretté la publication du message et son impact négatif", avait ajouté le club.





"Je ne regrette pas, ou je n'ai pas de remords concernant ma position. Je ne me distancie pas de ce que j'ai dit ou de ce que je soutiens, aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, pour l'humanité et les opprimés", a pourtant assuré mercredi El Ghazi sur Instagram, sans reprendre la formule "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", et appelant à "la fin des tueries à Gaza".





"Tout autre communiqué, commentaire ou excuses qui me sont attribués ne sont pas corrects factuellement, et je ne les ai pas autorisés", a-t-il précisé.





"Mayence prend connaissance des propos d'Anwar El Ghazi sur les réseaux sociaux concernant le club, avec surprise et incompréhension", a réagi Mayence, précisant que le joueur était en arrêt maladie lundi. Le club "étudie les faits juridiquement" et les "évaluera ensuite", a-t-il ajouté.





Israël a lancé une guerre pour "anéantir" le Hamas en représailles à l'attaque sanglante sans précédent perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, dont les commandos ont tué au moins 1.400 personnes, en majorité des civils israéliens, en bordure de la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes qui assurent qu'au moins 240 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza.