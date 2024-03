Foot: Lula veut que Robinho purge au Brésil sa peine pour viol









Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a souhaité lundi que l'ancien attaquant de la "Seleçao" Robinho purge au Brésil la peine de neuf ans de prison à laquelle il a été condamné en Italie pour viol.





Robinho, 40 ans, a été condamné en 2017 pour un viol en réunion commis en 2013, alors qu'il évoluait au Milan AC, sur une Albanaise qui fêtait ses 23 ans dans un club milanais. Une condamnation confirmée en appel en 2020, puis rendue définitive par la Cour de cassation italienne en 2022.





Début 2022, le procureur de Milan avait demandé l'extradition de l'ex-joueur - de son nom complet Robson de Souza - et émis un mandat d'arrêt international à son encontre.





Le Brésil n'extrade pas ses ressortissants, mais un tribunal brésilien doit décider le 20 mars si Robinho, qui a interdiction de quitter le pays, doit purger sa peine dans une prison locale.





"Robinho a déjà été condamné en Italie et aurait dû purger sa peine ici. Il sera jugé ce mois-ci. J'espère qu'il paiera le prix de son irresponsabilité", a déclaré Lula lors d'une interview télévisée, ajoutant que le viol est un crime "impardonnable".





"Toutes les personnes qui commettent le crime de viol doivent aller en prison", a poursuivi le président. Robinho "a eu plus de chance que 99% des jeunes Brésiliens, il a gagné beaucoup d'argent et est devenu très célèbre. Il n'avait pas besoin de faire ça", a ajouté Lula.





Selon le jugement qui l'a condamné en Italie, l'ex-international brésilien et cinq de ses compatriotes avaient fait boire leur victime "jusqu'à la laisser inconsciente et incapable de se défendre" et avaient eu ensuite des "rapports sexuels plusieurs fois de suite" avec elle. Et l'ancien joueur a fait preuve d'un "mépris particulier" envers la victime, "brutalement humiliée".





Robinho a joué pour la dernière fois en 2020 avec le club stambouliote de Basaksehir, en Superlig turque, avant de quitter le pays pour revenir au Brésil.





Un autre footballeur brésilien, Dani Alves, a été condamné en février en Espagne à quatre ans et demi de prison pour un viol commis dans une discothèque de Barcelone fin 2022.