Foot: Mayence limoge El Ghazi après ses messages sur le conflit Israël-Hamas

Le club allemand de football de Mayence a annoncé vendredi avoir mis fin au contrat de son joueur Anwar El Ghazi, après l'ouverture d'une enquête judiciaire pour "trouble à l'ordre public" concernant ses messages sur le conflit Israël-Hamas.





Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le club de première division indique qu'il a "mis fin avec effet immédiat la relation contractuelle le liant à Anwar El Ghazi", réagissant "aux déclarations et posts de l'international néerlandais sur les réseaux sociaux".





Quelques heures plus tôt, le parquet général de Coblence (ouest) avait annoncé avoir ouvert une enquête sur ces messages.





La justice allemande soupçonne Anwar El Ghazi de "trouble à l'ordre public par l'approbation de délits en lien avec un discours haineux", a expliqué le parquet à l'agence de presse sportive allemande SID, filiale de l'AFP, confirmant une information du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.





Dans un message sur son compte Instagram le 17 octobre, Anwar El Ghazi avait apporté son soutien aux Palestiniens, terminant son message par la formule "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre". Ce slogan est vu par certains comme un appel à la destruction d'Israël, et par d'autres comme un appel à une égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens.





Il avait été suspendu par Mayence, qui s'était dit prêt à le réintégrer, assurant que le joueur s'était, au cours de plusieurs entretiens avec la direction du club, "distancié de son message publié sur son compte Instagram (le 17 octobre), qu'il avait lui-même supprimé quelques minutes plus tard".





Mais mercredi, l'ailier international néerlandais était resté sur ses positions: "Je ne regrette pas, ou je n'ai pas de remords concernant ma position", avait-il écrit sur Instragram. "Je ne me distancie pas de ce que j'ai dit ou de ce que je soutiens, aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, pour l'humanité et les opprimés".





El Ghazi, alors sans contrat, avait été recruté le 22 septembre par Mayence et avait disputé 51 minutes sur trois matches de Bundesliga.





Israël a lancé une guerre pour "anéantir" le Hamas en représailles à l'attaque sanglante sans précédent perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, dont les commandos ont tué au moins 1.400 personnes, en majorité des civils israéliens, en bordure de la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes qui assurent qu'au moins 240 otages sont encore retenus dans le territoire.