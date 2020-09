Football : Ces légendes africaines qui ont marqué La Liga et leurs sélections

La Liga a souvent accueilli les meilleurs footballeurs du monde entier et en particulier ceux de l'Afrique.





Parmi eux, trois ont marqué leur club respectif et leurs sélections nationales avec des performances impressionnantes.





Il s'agit de : Yaya Touré, Samuel Eto'o et Geremi.





Yaya Touré





Originaire de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, 37 ans, est considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps.





Le milieu de terrain a connu une carrière très réussie en Espagne où il a joué pour l'équipe du FC Barcelone de 2007 à 2010, avec ses 74 apparitions pour 4 buts. Après FC Barcelone, il est allé peaufiner son palmarès en Premier League sous le maillot de Man City.





International ivoirien, le talentueux milieu de terrain a participé aux Coupes du Monde de la FIFA en 2006, 2010 et 2014. Il a marqué un total de 19 buts pour son pays d'origine en 101 apparitions. Arrivé en 2004 chez les Éléphants, il a participé à six CAN.





Il fut le capitaine de l'équipe victorieuse en 2015, année de sa retraite internationale.





Avant cela, la Côte d'Ivoire avait connu un seul succès en Coupe d'Afrique des Nations en 1992, au Sénégal, devant le Ghana aux tirs au but.





Samuel Eto'o





Cet attaquant spectaculaire, aujourd'hui à la retraite, a été l'un des plus grands noms du football africain au cours des dernières décennies.





Samuel Eto'o a fait ses débuts à La Liga Santander avec le Real Madrid à 16 ans seulement. En 1999, il rejoint l'équipe du RCD Majorque. Il marque 54 buts en 133 apparitions au cours des cinq prochaines saisons.





L'ex attaquant du FC Barcelone de 2004 à 2009, a marqué 108 buts en 144 apparitions avec le club Blaugrana.





Eto'o a connu une carrière réussie en tant que footballeur international, en marquant 56 buts pour le Cameroun.





Ses différentes distinctions individuelles sont : joueur africain de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010, médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2000 et meilleur buteur de tous les temps de la CAN à ce jour, avec 18 buts.





Ses exploits ont contribué aux titres de son pays en 2000 et 2002. En 2010, il a aidé le Cameroun à assurer sa place à la Coupe du Monde de la FIFA avec des victoires contre le Gabon et le Maroc pendant les éliminatoires.





Geremi Sorele Njitap Fotso (aka Geremi)





Geremi Sorele Njitap Fotso a célébré son 41ème anniversaire récemment. Cet emblème camerounais a beaucoup de choses à célébrer à la fois sur et en dehors du terrain. Connu tout aussi bien pour ses tactiques fortes et agressives ainsi que son homonyme, Geremi est l'un des rares joueurs du football mondial qui est capable de basculer facilement entre deux positions.





Qu'il joue comme arrière-droit ou milieu de terrain, ce joueur énergique a eu un rôle déterminant dans l'équilibre de ses différentes équipes.





Ses prouesses mises en avant lors de son passage au Real Madrid.





Geremi a marqué un total de 13 buts pour son pays d'origine, le Cameroun, et il est un des membres de l'équipe gagnante de la CAN 2000 et 2002. Tout comme son compatriote Samuel Eto'o, il a reçu une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2000.