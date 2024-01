Football: Franz Beckenbauer est mort à 78 ans

C'est une triste nouvelle qui vient de s'abattre sur le football mondial. Franz Beckenbauer, considéré par certains comme le meilleur défenseur de l'histoire du football, a tiré sa révérence. L'annonce a été faite ce lundi par sa famille.





Double Ballon d'or (1972 et 1976) et Champion du monde comme joueur en 1974 et en 1990 comme entraîneur, Franz Beckenbauer est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans.





Ces derniers jours, l'état de santé de l'ancien joueur du Bayern Munich inquiétait à tel point que sa famille témoignait pour faire part de la santé dégradante de l'ancien joueur.





Il y a un an, pour la Coupe du monde 2022, il s'était porté absent expliquant qu’il avait des problèmes à un œil et au cœur. "Malheureusement, je ne vois plus rien de l’œil droit et je dois faire attention à mon cœur", disait-il.