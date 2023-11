Football : L’aveu de José Mourinho sur les attaquants africains

Au plus fort de son succès, il se faisait appeler « The Special One ». José Mourinho, l'emblématique entraîneur du football européen, a coaché tout au long de sa carrière des attaquants africains extrêmement talentueux.





Dans un récent entretien relayé par le journal "New Telegraph", il reconnaît le rôle joué par les avants-centres africains, dans son ascension vers la gloire. « Mon succès repose toujours sur le fait d’avoir un attaquant africain. Sans un attaquant africain, j’avais l’impression que je ne réussirais pas », raconte le technicien portugais.





« Ma confiance dans les attaquants africains a commencé avec Benni McCarthy au FC Porto »





La première star africaine qu’il a coachée s’appelle Benedict McCarthy, le Sud-africain. « Ma confiance dans les attaquants africains a commencé avec Benni McCarthy au FC Porto, où il a marqué plus de 20 buts en championnat pour nous aider, moi et le club à remporter le championnat portugais. Au cours de la même saison, il a marqué des buts très importants pour moi en Ligue des Champions. Ce qui a permis à nos carrières d'être connues en Europe puisque j’ai remporté ma première Ligue des Champions en tant qu’entraineur (2004) », se souvient José Mourinho.





Ce triomphe européen a effectivement propulsé le technicien portugais sous les feux de la rampe.





« Drogba a été une formidable arme africaine pour remporter avec moi une Premier League anglaise »





L’ancien patron de Chelsea, Roman Abramovitch, n’hésite pas à lui confier le club londonien. Là encore, il fait la connaissance d’un autre attaquant africain : Didier Drogba. « Du Portugal à Chelsea en Angleterre, je retrouve Didier Drogba. Il a été une formidable arme africaine pour remporter avec moi une Premier League anglaise. Je voulais que Benni McCarthy me rejoigne pour s’associer à Didier Drogba en attaque, mais à cette époque il était chez Blackburn Rovers et était le seul "tueur à gages" là-bas. Alors ils ont refusé de nous donner McCarthy, quelle que soit l’offre que j’allais mettre sur la table », se souvient José Mourinho. Avec Chelsea, le « Special One » a remporté deux Premier League de suite.







Son histoire s'écrira ensuite à l’Inter Milan. Quand il débarque chez les Nerazzurri, il n’y avait que deux Ghanéens au milieu de terrain.





« Samuel Eto’o, le meilleur transfert de ma carrière »





C’était insuffisant pour réaliser ses ambitions. Il lui fallait un attaquant africain. « Je voulais gagner la Ligue des Champions avec l’Inter Milan, mais je n’avais que deux milieux de terrain ghanéens et cela ne me suffisait pas pour remporter la Ligue des Champions car je dominais uniquement le championnat. Je me suis assis et j’ai beaucoup réfléchi à l’idée d’avoir à nouveau un attaquant africain. J’ai contacté le FC Barcelone et ils ont volontiers fait ce qui est le meilleur transfert de ma carrière: Samuel Eto’o. Dans la même saison, avec Eto’o, j’ai gagné la Ligue des Champions », raconte l’expérimenté tacticien portugais.





Après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles avec les Nerazzurri en 2010, Mourinho s'envole pour le Real Madrid. Son parcours dans ce club ne fut pas si brillant.





Au Real Madrid, « j’ai essayé Emmanuel Adebayor, mais c’était un prêt donc Madrid n’aime pas… »





Il aurait souhaité gagner encore la Ligue des Champions avec la « Casa Blanca », mais tous les ingrédients n'étaient pas réunis. « Au Real Madrid, j’avais tous les talents, mais la raison pour laquelle je n’ai pas gagné la Ligue des Champions est que je n’avais pas d’attaquant africain. J’ai essayé Emmanuel Adebayor, mais c’était un prêt donc Madrid n’aime pas utiliser des joueurs prêtés », révèle le « Special One ».