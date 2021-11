Football : Le Cneps excellence innove et se professionnalise davantage

En procédant à la présentation de son effectif pour la saison 2021/2022, le Cneps excellence a mis les petits plats dans les grands. Des innovations de taille, mise en place d'une équipe féminine et ouverture d'un capital entre autres innovations.





« Nous avons organisé la cérémonie de présentation de l’effectif professionnel en même temps que les couleurs officielles du club. Mais aussi de lancer la vente de cartes. C’est aussi l’occasion pour signer la convention CNEPS excellence SARL à l’association Cneps excellence pour normaliser la situation du club. Aujourd’hui c’est fait, le Cneps est contrôlé par les privés qui vont investir de l’argent et aider les Thiessois à faire de leur passion leur métier" explique le président du club Pape Sidi Lô.





Des départs et des arrivées





Le club fanion de la capitale du rail a misé cette saison sur des jeunes venus d'ici et d'ailleurs (Gambie, Mali, Guinée...). Quoi de plus normal pour une formation qui a également vu des joueurs scrutés d'autres cieux.





"Cette année, l’effectif a bougé, c’est dû à deux choses. La première, nous avons perdu 4 joueurs qui sont partis à l’étranger. Il s’agit de Massamba Ndiaye le gardien de but qui est à Pau Fc, un club de ligue 2 en France, Matar Tine et Pape Mass Mboup à Amiens, un club de ligue 2 également et Alassane Fall qui est au Maroc. Nous avons perdu 4 joueurs essentiels. Et il fallait renouveler. Mais aussi avec le nouveau projet sportif que nous avons, il fallait rajeunir. Cette année, avec les 30 joueurs sous contrat, les 21 sont des joueurs de moins de 20 ans, les 2 ont 20 ans et les 7 ont l’âge seniors. Ceci est dû aux nouvelles orientations des repreneurs du club et ceux qui dirigent actuellement le Cneps pour répondre aux exigences de haut niveau. Cette année, nous avons innové en créant la section féminine du club; avec les nouvelles directives de la Caf, toute équipe qui veut jouer les compétitions africaines à l’exigence d’avoir une section féminine qui compétit en championnat national. Devant répondre à cela, nous avons créé une section féminine qui aura un centre de formation et l’accès est totalement gratuit", informe le président de Cneps excellence.





Comment remédier aux difficultés financières du club?





"Les présidents des associations vivent des situations difficiles; à la fin du mois avec la masse salariale à honorer, vivent difficilement les fins de semaine avec les budgets. Aujourd’hui avec cette convention, l’association Cneps excellence ne va plus débourser 1 fr pour satisfaire aux dépenses du club : aujourd’hui ce sont les partenaires qui maîtrisent 85% du club du capital social; ils vont prendre totalement les frais. Il est difficile de placer des jeunes africains en Europe, c’est pourquoi nous avons l’option de faciliter l’accès de nos joueurs dans les différents clubs européens en n'exigeant pas de gros montants mais en poursuivant la Carrière du joueur jusqu’à 23 ans parce que les droits des joueurs sont garantis par la FIFA selon le statut et le transfert", dit-il.

Quid des partenaires financiers du club ? " Ici, nous n'avons pas (eu) de subventions municipales la saison passée. Nous avons reçu 700 mille fcfa de la mairie l’année dernière sur 70 millions que nous avons dépensés. Le système de parrainages ne te garantit même pas 10 millions annuel. L’année dernière, les parrainages sont chiffrés à 8 millions. En plus nous avons reçu 15 millions de Fcfa de la fédération sénégalaise de football" explique Pape Sidi Lô.